kankourang 3

Kankourang : après Mbour, un autre meurtre à Kolda

22 septembre 2025 Actualité

Un adolescent de 16 ans, identifié par les initiales A.W.B, a été mortellement poignardé à Kolda, à la suite d’une violente bagarre survenue lors d’une sortie de Kankourang. Les faits se sont produits vers 20 heures, non loin de la pharmacie du quartier Sikilo.

L’auteur présumé, un jeune homme de 19 ans du nom de I. Seye, aurait agi sous l’emprise de stupéfiants. Selon nos sources, il est déjà connu des services de police et ferait partie d’un gang tristement célèbre sous le nom de « Colombie ».


La mort brutale du jeune A.W.B. relance le débat sur l’insécurité qui gangrène certains quartiers de Kolda. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional, et une enquête a été ouverte par la police.

