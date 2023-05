Kaolack /Appel au dialogue: Baba Ndiaye et ses partisans disent oui à Macky…

Kaolack-Appel au dialogue: Baba Ndiaye et ses partisans disent oui à Macky…

Comme prévue, l’Assemblée Générale des partisans de Baba Ndiaye s’est tenue, ce week-end, à Kaolack. La rencontre qui avait pour cadre le quartier les « Abattoirs » a vu une forte mobilisation de ses différentes bases politiques au niveau de la capitale du Saloum. Ainsi, chaque secteur a désigné deux femmes au Comité directeur installé en cette circonstance ainsi que trois superviseurs pour mener à bon port le travail d’animation, de massification et d’élargissement des bases du parti présidentiel, l’APR. Ses proches du Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack ont vivement salué son engagement de qualité auprès du Chef de l’Etat. Mouhamadou Mansour Camara et Cie ont réitéré l’ancrage de leur leader dans la mouvance présidentielle. Selon eux , le Président Baba Ndiaye est un homme de conviction, de principe qui a un sens élevé du devoir.

Les militants et sympathisants de Baba Ndiaye qui choisissent le Président Macky pour les prochaines échéances de 2024, croient dur comme fer qu’il est le bon choix et le candidat idéal pour mener le le Sénégal dans la prospérité économique. Ils disent halte à la manipulation outrancière d’une opposition ringarde, sans programme et indigne de confiance.

Au finish, ils lancent un vibrant appel pour une dynamique unitaire,seule voie, selon eux, leur permettant de barrer la route aux forces obscures qui tentent de faire basculer le pays dans un brasier qui sera, de toute évidence, lourd de conséquences. Sur ce, ils demandent aux » récaltirants » de rejoindre la table du dialogue s’ils ont, ne serait-ce, une petite once de patriotisme et d’amour pour le Sénégal.

A rappeler qu’au cours de cette Assemblée Générale, Sophie Ndoye Ndiouck a été désignée Coordinatrice communale tandis que Fatou Mbaye Gadiaga, Fatou SARR et Mame Anta Seck assurent la supervision des opérations.