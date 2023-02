KAOLACK: Lancement des 72h du Sine -Saloum, Une mutation vers la création d’une fondation

Les 72 heures du Sine -Saloum, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région naturelle su Sine – Saloum pour une mutualisation des énergies à l’effet de contribuer à la promotion de la santé, des arts, de la culture, du sport entre autres des populations mais la valorisation des identités remarquables.

La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu devant les autorités administratives, coutumières, des organisateurs et la population issue des régions centre du Sénégal (Fatick, Kaolack et Kaffrine)

« Le sine et le Saloum, bassin agricole avec la culture arachidière et du sel zone carrefour et commercial a toujours contribuer à la promotion socio-économique et de la promotion des valeurs culturelles du Sénégal. Cependant, depuis une dizaine d’années la région naturelle du Sine – Saloum est absente de l’agenda culturel du Sénégal. Au plan sportif les résultats ne sont probants.

C’est pourquoi un digne fils du Saloum je veux nommer El hadji Fallou Kébé, président du comité de pilotage du Sine et du Saloum par ailleurs président de l’ASC Saloum invite toutes les forces vives de la région naturelle du Sine et Saloum qui a initié cette activité afin que ces derniers puissent unir leurs efforts pour booster le développement de ces zones précitées » a expliqué Mouhamed Moustapha Ndiaye , chargé de communication de l’ASC Saloum.

« Cette activité est un prétexte pour une mutation vers la Création d’une fondation qui aura pour missions principales : l’assistance et la solidarité aux nécessiteux, orphelinat, pouponnières, hôpitaux, organisation de personnes en situation de handicap et des Daaras. Détection et suivi de la petite catégorie en sport » a indiqué Mouhamed Moustapha Ndiaye, chargé de la communication de l’ASC Saloum.