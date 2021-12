Kaolack : Le Conseil Départemental inaugure les chantiers à son actif

Les chefs d’établissement élèves et parents tirent un chapeau à M. Baba Ndiaye , Président du Conseil départemental de Kaolack. Ainsi, Ils saluent son engagement de qualité pour le monde de l’éducation. Ils l’ont fait savoir au cours de la tournée d’inauguration des chantiers réalisés par l’institution départementale.

Ses réalisations dans le secteur de l’éducation ne seront jamais oubliées. Ainsi, Baba Ndiaye , Président du Conseil départemental de Kaolack, a effectué

, mardi, une tournée d’inauguration de chantiers réalisés au niveau de certains établissements scolaires du département . Une occasion en or saisie par les chefs d’établissement scolaires, les élèves et les parents pour magnifier ses nombreuses réalisations.

Il s’agit des Lycées de Ngane Saer, CEMII Valdiodio Ndiaye, le Lycée Valdiodio Ndiaye, CEM Kanda et Kahone, des établissements visités par le Président du Conseil départemental de Kaolack et son équipe, une manière pour lui, de revenir sur le bilan de ses réalisations: » Je me félicite du mur de clôture du Lycée de Ngane Saer, des salles de classes du CEMII Valdiodio, de la réfection des bâtiments A, B et C du Lycée Valdiodio Ndiaye, les Salles de classes de Kanda, et des salles et bibliothèque de Kahone.Nous sommes entrain de faire une tournée pour mettre des plaquettes sur les réalisations que nous allons développer dans le secteur de l’éducation et ceux de la réalisation dans le département est spéciale.Ce n’est pas comme les autres mais, les autres ont été faites sur la base de notre budget d’investissement. Mais, ici , ça était une innovation. Une innovation qui a nécessité l’implication l’encadrement de l’Inspection d’Académie, de la forte implication des chefs d’établissements. Donc les Directions de des établissements mais également des parents d’élèves et des populations.

A Ngane, c’est est un système école chantier qui a permis de former 25 ouvriers kaolackois grâce à nos coopérations avec ABM donc ils permettent d’avoir un savoir- faire et de construire un mur spécialement décoré toute cette décoration a été faite par les élèves du Lycée de Ngane qui ont été encadrés par les experts », a dit le Président Baba Ndiaye qui poursuit: »

Quand on parle de sécurisation de l’établissement, c’est à la fois les élèves mais également l’administration. Ce qui est à l’intérieur, c’est avec beaucoup de fierté que nous venons ici auprès de Madame le proviseur que nous félicitons mais également sa direction pour l’accompagnement mais également pour son implication personnel dans la réalisation d’une telle infrastructure, a laissé entendre le Président Baba Ndiaye.

Les chefs d’établissements scolaires et les parents d’élèves , quant’à eux,ont adressé leurs sincères remerciements et vives félicitations au Président Baba Ndiaye et le conseil départemental.

Le Président Baba NDIAYE, par ailleurs Directeur de campagne, du Candidat de la coalition Benno Bok Yakkar, Pape Demba Biteye, a rassuré la communauté éducative de l’engagement de ce dernier a rendre le secteur beaucoup plus attrayant.