Keur Massar: Amadou Hott plébiscité comme meilleur profil

Suite à des informations qui ont parues cette semaine et par ailleurs repris par des quotidiens sur la position du ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Monsieur Amadou Hott au niveau du nouveau département de Keur Massar, un membre de la mouvance présidentielle vient d’apporter un démenti.

Dans ces informations, il est dit que le leadership d’Amadou Hott est contesté pour piloter ce département pour les prochaines échéances électorales.

Et comme pour démentir, Omar Waly Ndour, Coordonnateur adjoint Apr à yeumbeul sud et membre CICR Keur Massar rappelle que c’est prématuré de parler de coordination ou d’instance pour le Département qui vient à peine de naitre. Pour lui, nulle ne peut contester la grandeur de cette personnalité qu’est Amadou Hott. « Ce qui est entrain de se passer n’est juste qu’un divertissement d’une personnalité très connue à Keur Massar et qui cherche à se cacher derrière des femmes qui s’autoproclament appartenir à la mouvance présidentielle » relate cet Officier Naviguant Marine.

Parlant de ce groupe de femmes qui affirment que les ministres Aminata Assome Diatta et Amadou Hott veulent profiter de leur position dans l’attelage gouvernementale pour se positionner comme responsables départementaux de Keur Massar alors qu’ils n’ont pas les capacités de mobilisation se trompent largement selon ce responsable.

« Pour ne citer que ce qui a été vu lors de la visite du Chef de l’Etat Macky Sall à Keur Massar les semaines passées en termes de mobilisation vient effacer toutes ces contradictions racontées par ce groupe dont il y a une personne qui a peur car il s’est bel et bien qu’il ne pèse pas le poids devant Amadou Hott » avance Omar Waly Ndour.

Le projet de départementalisation de Keur Massar a été un long processus et des enjeux majeurs attendent tous les acteurs politiques de cette localité. Sur ce, le responsable politique à Yeumbeul par ailleurs Ingénieur mécanicien avion rappelle que c’est le temps des réflexions et des propositions d’idées concrètes faces aux obstacles qui peuvent survenir, le moment de définir des objectifs clairs et des orientations pour préparer le futur.

Le département naissant a beaucoup de besoins dans divers domaines : infrastructures, urbanisme, Social environnement, Economie…Et pour piloter ce programme nous avons besoin de réelles et sérieuses compétences. Une personne qui a de l’expérience dans les affaires, un carnet d’adresses bien ficelé a-t-il martelé.

Diriger le Département requière des compétences techniques, politiques et économiques donc nous pensons que le meilleur profil pour ce poste est Monsieur le Ministre de l’économie Amadou Hott en plus siégeant au conseil des ministres est l’unique profil capable de défendre les intérêts du département si on voit la logique. Maintenant toutes ces personnes qui s’agitent savent qu’ils ne sont pas aptes à diriger ce département mais savoir raison garder le dernier mot reviens au président de la république.

Donc parlez de Assomme Diatta ou tous autres personnes pour le département de Keur Massar est un faux débat car, Amadou Hott a déjà marqué ses empreintes dans toute la localité pour ne citer que Yeumbeul (Nord et Sud) et les faits sont la bien visible a ajouté Omar Waly Ndour Officier Naviguant Marine, Membre CICR Keur Massar