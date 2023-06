Keur Massar : La responsable du mouvement des cadres de Pastef-Linguère arrêtée

Une nouvelle arrestation dans les rangs de Pastef ! Cette fois-ci, c’est à Keur Massar où un soutien d’Ousmane Sonko a été arrêté mis aux arrêts. Wouly Ndiaye a été arrêtée et placée en garde à vue à la Section de recherche.

Wouly Ndiaye, membre des cadres de Pastef de Linguère, et coordonnatrice dudit parti dans la commune de Mboula a été arrêtée par la Section de recherches de Colobane à Keur Massar. Elle est placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Wouly Ndiaye, responsable du mouvement des cadres de Pastef-Linguère et coordonnatrice de ce parti dans la commune de Mboula, informe Libération.

Wouly Ndiaye est professeure d’Anglais au Cem de Malika (Dakar). Son arrestation serait liée à un enregistrement vocal où la mise en cause appelait à s’attaquer aux commissariats de police et aux brigades de gendarmerie lors des récentes manifestations qui ont occasionné plusieurs scènes de violences et de pillages des édifices publics et privés.