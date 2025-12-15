Uploader By Gse7en
Keur Massar : Une vendeuse de poisson tabassée à mort par son époux

15 décembre 2025 Faits divers

Un drame conjugal secoue Keur Massar suite au décès tragique de Mariama Ba, une vendeuse de poisson. La quinquagénaire et mère de sept enfants est décédée la semaine dernière des suites de violences conjugales.

Selon les informations, Mariama Ba aurait été mortellement battue par son époux, B. Fall, après avoir refusé d’avoir des relations intimes avec lui, invoquant la fatigue d’une longue journée de travail.


Rouée de coups par son mari, la victime a succombé à ses blessures peu de temps après son hospitalisation. Ce nouveau cas de violence conjugale a provoqué une forte indignation, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok, où des appels à la sensibilisation se multiplient.

