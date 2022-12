« Kogn Bi » du 12 12 2022: Le match Jaraaf vs Pikine, comptant pour la 9e journée de la Ligue 1 a été interrompu à la 65′ par des jets de pierres ….L’AMS organisait son Assemblée générale en marge de la Journée nationale de la Décentralisation présidée le même jour par le chef de l’Etat….Le monde culturel sénégalais en deuil. L’artiste comédien, Charles Forster est décédé ce dimanche….

Tueur de Mbour

La capitale de la Petite côte a été le théâtre d’affrontements entre forces de l’ordre et populations. La cause principale reste le jeune Guinéen, Aly Kouyaté, qui a tué 02 personnes et blessé plusieurs au marché central de Mbour… Des milliers de jeunes ont voulu coûte que coûte se venger de ce dernier en décidant de lui vouloir ôter la vie.

Face au refus des forces de l’ordre devant la réalisation de leur souhait, une confrontation va s’installer … Ces jeunes vont prendre d’assaut le commissariat central pour déloger le tueur. Ces victimes auraient refusé de lui échanger des faux billets.

Oumar Ba à la tête de l’AMS

L’AMS organisait son Assemblée générale en marge de la Journée nationale de la Décentralisation présidée le même jour par le chef de l’Etat. Oumar Ba remplace l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall. L’Association des départements (ADS) qui organisait elle aussi son Assemblée générale a porté à sa tête Youssouf Bengeloun, président du Conseil départemental de Kaolack.

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, est le nouveau le Secrétaire général de l’ADS. Oury Baïlo Diallo, maire de Vélingara, a été élu président de l’Union des associations d’élus locaux (UAEL) dont le Secrétariat général est revenu au maire de Gaé, Abdou Khadre Ndiaye, candidat du Sénégal au Conseil des Collectivités Territoriales de l’Uemoa.

Jaraaf vs AS Pikine interrompu par des jets de pierres

Encore des scènes de violences dans les stades au Sénégal. Le match Jaraaf vs Pikine, comptant pour la 9e journée de la Ligue 1 a été interrompu à la 65′ par des jets de pierres alors que l’équipe de la Médina menait au score 1-0. Les forces de l’ordre qui intervenaient ont lancé des lacrymogènes du côté des supporters de l’As Pikine.

Birahim Seck corrige Macky Sall

La sortie du Chef de l’Etat sur la mise en place du réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) fait couler beaucoup d’encre. En effet, ce dimanche, Macky Sall a averti l’opposition leur faisant savoir qu’il n’y a qu’une seule association de maires qui peut exister dans ce pays.

Suite à cette déclaration, le Coordonnateur du Forum Civil a rappelé au président sénégalais son rôle. « Ce discours n’est pas celui d’un gardien de la Constitution. Nous attendons de vous un traitement égal à l’endroit de toutes les Collectivités Territoriales », a écrit Birahim Seck sur son compte Twitter. Selon lui, le REELS est libre de se constituer tant qu’il ne viole pas la loi.

Charles Foster est décédé

Le monde culturel sénégalais en deuil. L’artiste comédien, Charles Forster est décédé ce dimanche, son fils Antoine Foster a d’ailleurs confirmé la mauvaise nouvelle. Le comédien a fait les beaux jours du théâtre Sénégalais avec notamment l’interprétation de Monsieur Kims dans la pièce théâtrale « Fatou » dans les années 90.

Un mauritanien inculpé pour terrorisme

Un Mauritanien, acteur important du djihad sahélien, a été inculpé samedi à New York pour son rôle dans des attentats au Mali en 2015, notamment ceux du restaurant La Terrasse et du Radisson Blu à Bamako, qui avaient fait plusieurs dizaines de morts.

Fawaz Ould Ahmed, dit « Ibrahim 10 », est accusé d’avoir commis l’attaque de mars 2015 contre le bar-restaurant La Terrasse, qui avait fait 5 morts. Il lui est reproché d’avoir ensuite organisé les attentats contre l’hôtel Byblos à Sévaré en août (13 morts), et l’hôtel Radisson (20 morts) en novembre.

Parmi les victimes figuraient des Européens, des travailleurs des Nations unies et une Américaine.

Cinq arrestations

Cinq personnes, dont une vice-présidente grecque du Parlement européen, ont été interpellées ce vendredi à Bruxelles dans le cadre d’une enquête ouverte cet été par un juge financier belge sur des soupçons de corruption par le Qatar au sein de l’institution. L’eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été interpellée ce vendredi soir à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Quatre autres arrestations avaient déjà eu lieu dans la capitale belge dans la matinée dans ce même dossier.

L’eurodéputée, qui est la compagne d’un de ces quatre suspects, a été « interpellée pour être auditionnée » par la police, a précisé à l’Agence France-Presse une source proche du dossier.