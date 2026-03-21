Kolda : l’imam de la grande mosquée prône le retour aux valeurs de l’islam pour faire face à l’homosexualité

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L’imam de la grande mosquée de Kolda (sud), Thierno Alassane Tall, a insisté, samedi, sur l’éducation des enfants et le retour aux valeurs et recommandations de l’islam pour éviter les dérives, notamment le phénomène de l’homosexualité.

« Nous avons une responsabilité en tant que parents sur l’éducation de nos enfants, et les parents ont un rôle important à jouer dans l’éducation des enfants. Il faut promouvoir cette éducation et le retour aux valeurs et recommandations de l’islam pour éviter à nos enfants d’emprunter les mauvais chemins, surtout le fléau de l’homosexualité qui touche nos sociétés », a-t-il dit.

Depuis quelques semaines, plusieurs personnes soupçonnées de se livrer à des actes contre-nature et de transmission volontaire du VIH/sida ont été interpelées la justice sénégalaise.

l’Assemblée nationale a également adopté un projet de loi portant durcissement des sanctions pénales contre les personnes reconnues coupables d’actes contre-nature et des délits connexes.

L’imam Tall a, par ailleurs, rappelé la nécessité de promouvoir et de cultiver la paix pour une société en harmonie comme le recommande le prophète Mohamed (PSL).