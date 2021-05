Korité 2021: Les vœux de Macky

Le président de la République, Macky Sall, s’est fendu d’un tweet pour adresser des vœux de bonheur au peuple Sénégal, à l’occasion de la fête de l’Aïd-­‐el-­‐Fitr, qui marque la fin du mois béni de Ramadan.

“À l’occasion de l’Aid el Fitr qui marque la fin du Ramadan, j’adresse mes vœux de bonheur à tous les Sénégalais.

Qu’Allah le Tout Puissant fasse que cette fête du pardon et du partage contribue à la paix, à l’unité et à la concorde pour plus de progrès et de prospérité au Sénégal”, a twitté Macky Sall.