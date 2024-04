Korité : Diomaye accorde son pardon et sollicite le pardon de tous

Partager Facebook

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a marqué sa première célébration de la Korité en priant à la Grande Mosquée de Dakar et en accordant son pardon à tous les Sénégalais, tout en sollicitant le pardon de tous. Il a exprimé son souhait que Dieu pardonne à chacun.

En plus de cela, le Président Faye a souligné l’importance de la solidarité et de l’unité nationale, affirmant que le Sénégal est un pays uni et indivisible, et que maintenir cette cohésion est une responsabilité collective.

In fine, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé l’héritage sacré et précieux du Sénégal, en exhortant à sa préservation. Il a déclaré que le Sénégal est un pays de grands hommes, et qu’il est devoir de tous de perpétuer cet héritage.