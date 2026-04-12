Koumpentoum : Deux députés refusent de se lever pour le préfet

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Un incident a éclaté lors de la cérémonie officielle du festival Pencum Niany à Koumpentoum, lorsque deux députés du parti PASTEF, Moussa Mbaye et Awa Sow, ont refusé de se lever pour marquer la discipline au Préfet du département.

La cheffe territoriale les a obligés à se lever ou à libérer la tribune, créant ainsi une certaine tension lors de l’événement culturel. Cet incident n’est pas isolé, car les deux députés avaient déjà eu des problèmes avec le Préfet lors des déguisements, notamment à cause d’un atelier que le député Moussa Mbaye avait installé près de la route nationale et qu’il refusait de quitter malgré une sommation.

Le ministre de l’intérieur avait déjà fait une remarque ciblée à ces deux députés, leur rappelant que s’ils votent les lois, ils doivent également les respecter. Dans ce contexte, leur refus de se lever pour le Préfet lors de la cérémonie officielle du festival Pencum Niany prend une autre dimension. C’est un conflit qui dépasse la simple question de protocole et qui touche à des questions de pouvoir et de respect des institutions.

Le festival Pencum Niany est un événement culturel important qui vise à promouvoir la culture et la tradition du Niani et du Wouly. Cette 8e édition avait pour thème « Culture et sport, deux leviers d’intégration et de développement durable de nos territoires ».

Il reste à voir comment cette affaire va évoluer et si elle aura des conséquences sur les relations entre les députés et les autorités administratives.