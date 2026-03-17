Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Coupe du Monde 2030 : Le Maroc réagit à l'attribution
Coupe du Monde 2030 : Le Maroc réagit à l'attribution

La CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc !

17 mars 2026 Actualité

 

Véritable coup de tonnerre qui nous vient d’Afrique. Alors que le Sénégal avait gagné la finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0 après prolongations), le Jury d’Appel de la CAF a décidé de sanctionner les Lions de la Téranga avec une défaite 3-0 sur tapis vert, donnant le titre aux Marocains.

 


Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)», peut-on lire dans un communique.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 03 17 a 16.42.43

Journée internationale de la consommation : les consuméristes alertent sur les dangers des produits impropres à la consommation

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la consommation, les associations de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved