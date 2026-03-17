La CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Véritable coup de tonnerre qui nous vient d’Afrique. Alors que le Sénégal avait gagné la finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0 après prolongations), le Jury d’Appel de la CAF a décidé de sanctionner les Lions de la Téranga avec une défaite 3-0 sur tapis vert, donnant le titre aux Marocains.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)», peut-on lire dans un communique.