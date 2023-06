La CCIA Diourbel vote son budget, la requête des commerçants

Le projet de budget de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Diourbel dirigée par Moustapha Cissé Lo a été voté hier, jeudi. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 56 .058 000 contre 154. 485 000 frs.

La baisse du projet de budget de la Chambre, d’agriculture et d’industrie de Diourbel s’explique selon Mamadou Ndiaye, le secrétaire général de la Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Diourbel par le fait que les autorités de la chambre veulent qu’il soit un budget de vérité. Selon lui, il avait été prévu l’année dernière la reconstruction de la chambre pour un montant de 100 millions.

Cette année, cette prescription selon lui, n’est pas inscrite dans le budget. De l’avis d’experts recueillis, 100 millions ne peuvent pas financer la reconstruction de cette chambre. « Nous devons chercher un financement et on a la promesse de la plus haute autorité de l’État. On n’a pas inscrit ses 100 millions », a t il soutenu avant de poursuivre : « néanmoins, cet argent financé par le Cosec est dans nos comptes.

Le budget est financé par la ristourne sur le droit de douane et du droit fiscal versé par l’Etat pour 35 millions, 10millions 458 000 par le Conseil Sénégalais des chargeurs ». L’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives Omar Ndiaye a insisté pour sa part sur la nécessité de former les commerçants de Diourbel.