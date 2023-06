TO GO WITH AFP STORY BY Malick Rokhy Ba A sheep is displayed for sale on December 5, 2008 in Dakar ahead of Muslim feast Tabaski (Aid el Kebir). Sheep get sold for 70 000 francs CFA (106 euros), a double of a minimum monthly Senegalese salary. AFP PHOTO / SEYLLOU (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

La Conacoc annonce la Tabaski 2023 le 29 juin La Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire s'est réunie ce Dimanche 18 Juin 2023 à la RTS pour scruter le croissant lunaire. Après avoir recueilli toutes les informations venant de leurs représentants « qui sont dans les différentes localités du pays, notamment dans les foyers religieux et après de larges concertations en notre sein, la commission lunaire déclare : Que le croissant lunaire n'a pas été aperçu dans plusieurs localités du pays en conséquence le Mardi 20 Juin 2023 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski (Dhul Hidjdja). La fête de la Tabaski sera célébrée le Jeudi 29 Juin 2023 ».

