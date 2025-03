LA COUR SUPRÊME ORDONNE LA LEVÉE DE L’INTERDICTION DE VOYAGE POUR MANSOUR FAYE

Partager Facebook

Le juge des référés-liberté de la Cour suprême a donné, vendredi, injonction au ministre de l’Intérieur de lever l’interdiction de sortie du territoire pour Mansour Faye, a révélé à l’APS son avocat, Me Amadou Sall.

‘’C’est cela. Le juge des référés liberté de la Cour suprême a demandé au ministre de l’Intérieur de faire injonction à la police de l’air et des frontières de cesser de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir de Mansour Faye et de le laisser voyager librement’’, a indiqué Me Amadou Sall.

L’ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sous Macky Sall a été éconduit à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’il tentait de prendre un vol à destination de Djeddah le lundi 10 mars 2025. Il avait dénoncé à l’époque ”une tentative d’intimidation politique”.