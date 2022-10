La fille d’un Prof’ d’université décroche son Bac et se fait avorter

Aïcha Ndiaye, 20 ans, n’a pas pas réussi à se débarrasser de son bébé. Mais, elle a été placée en détention provisoire pendant 19 jours pour avoir ingurgité un médicament abortif. Jugée hier, la future maman a écopé de six mois avec sursis pour tentative d’avortement. Reconnu coupable du même délit, son coprévenu Boubacar Diédhiou a été condamné à deux ans, dont six mois ferme.

Teint clair, la tête et le visage, dissimulés sous un voile de couleur jaune, Aïcha Ndiaye a rejoint à petits pas la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où elle a été attraite hier, pour tentative d’avortement. Très mal en point, la jeune fille s’est installée péniblement sur une chaise, après avoir assuré au juge qu’elle était capable de suivre les débats. Son coprévenu Boubacar Diédhiou est étudiant en comptabilité. Mais, il s’adonne à la vente de pilules abortives pour, dit-il, financer ses études. Née en 2002, Aïcha Ndiaye est tombée enceinte lorsqu’elle préparait l’examen du baccalauréat 2022. Avec le stress et les révisions acharnées, elle a découvert sa gestation après avoir obtenu le diplôme.

Un secret qu’il a partagé avec le père de l’enfant Issa Faye. Pour ne pas attirer la honte, les deux amants ont pris la décision d’interrompre la grossesse. C’est alors qu’Issa Faye a requis les services de Boubacar Diédhiou qui lui a cédé quatre comprimés à 50.000 francs. Mais, après avoir ingurgité un cachet, Aïcha Ndiaye était sujette à des douleurs abdominales atroces. Elle s’est dirigée directement dans une structure sanitaire. Dénoncée par les blouses blanches qui ont réussi à sauver le bébé, Aïcha Ndiaye a été alpaguée par des éléments du commissariat central. Elle sera rejointe par Boubacar Diédhiou, lequel a révélé aux flics qu’il se livre à la vente de médicaments abortifs depuis trois mois. Pendant ce temps, Issa Faye est resté introuvable.

Mis sous les verrous le 16 septembre passé, Aïcha Ndiaye et Boubacar Diédhiou ont reconnu la tentative d’avortement face au juge. Pour justifier son comportement, la nouvelle bachelière a déclaré qu’elle avait peur de la réaction de ses parents. « Je pensais que mon père allait me chasser de sa maison. Je devais avaler les deux comprimés et introduire les deux autres dans mes parties intimes. Dès que j’ai avalé un comprimé, j’ai eu des maux ventre », a-t-elle soutenu au bord des larmes. La future maman a ajouté qu’elle ne connait pas le nom du médicament. Âgé de 27 ans, Boubacar Diédhiou a laissé entendre avoir acquis les comprimés au marché noir de Keur Serigne Bi à 45.000 francs, avant de les revendre à Issa Faye à 50.000 francs.

« Je prenais les comprimés pour soigner mes maux d’estomac. C’est à la police qu’on m’a appris que c’est un médicament pour avortement », a-t-il argué.

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur a requis deux ans, dont six mois ferme contre Boubacar Diédhiou et six mois avec sursis à l’encontre de sa coprévenue. Conseil de celle-ci, Me Iba Mar Diop a fait savoir que sa cliente a reçu une éducation très stricte. Son père est professeur d’université, sa mère enseignante. « Elle regrette profondément les faits. Elle s’est engagée à garder son enfant », a assuré la robe noire qui a sollicité la mansuétude du tribunal. Abondant dans le même sens, Me Ndoffane Diouf a relevé que Boubacar Diédhiou a pris peur. C’est pourquoi il a tenté de diluer sa responsabilité pénale. À l’issue des débats, le juge a condamné les prévenus aux peines requises par le Ministère public.

KADY FATY