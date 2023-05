La Poste : 2721 employés seront virés

Le 23 novembre 2022, en Conseil des ministres, Macky Sall demandait déjà au Premier ministre et aux ministres concernés de «prendre des mesures idoines en relation avec toutes les parties prenantes afin d’accélérer le processus de restructuration de la Société nationale La Poste et la relance durable des activités techniques, économiques et financières de l’entité».

Ce chantier est lancé. D’après L’Observateur, l’entreprise a adopté un Plan opérationnel de rationalisation des effectifs de la SN La Poste (PSLP) (2023-2028) impliquant le départ de 2721 agents. «L’objectif général fixé à terme est de compter sur un nombre optimal d’employés (entre 1000 et 1367) sur des postes de compétences professionnelles stratégiquement liés aux besoins organisationnels actuels et futurs de l’entreprise et du secteur postal en général, d’ici à l’horizon 2028», précise-t-on dans le PSLP repris par le journal.

Pour le dégraissage, deux options se présentent : les concernés ont le choix entre un départ négocié et un licenciement pour motif économique.

Ce réajustement des effectifs permettra à La Poste, d’après les projections des auteurs du PSLP, d’économiser 13,9 milliards de francs CFA par an. Une bonne nouvelle pour une entreprise dont la masse salariale représente 112% du total des produits.