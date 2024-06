La presse Senegalaise: Ousmane Sonko « Il ne sera plus toléré pour aucun journaliste de donner des fausses informations sur… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secteur de la Presse Sénégalaise va connaître une nouvelle tournure prochainement. La confirmation a été faite par le premier Ministre Ousmane ce dimanche lors d’une conférence politique au Grand Théâtre.

Allons nous vers la mise en œuvres du concept ou projet » Assainir la Presse ». En tout cas ce dimanche 9 juin 2024, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a prononcé des déclarations percutantes, annonçant un tournant majeur dans la politique de liberté de la presse au Sénégal. « Ce qui avait existé n’aura plus.

Publicités

Avoir un organe de presse et menacer des gens et faire du chantage sur les gens ne passera plus », a affirmé Sonko, marquant ainsi un rejet clair des pratiques anciennes qui ont entravé la liberté d’expression et le travail des médias dans le pays.

Dans un discours franc et sans équivoque, Sonko a également déclaré : « Désormais, il ne sera plus toléré pour aucun journaliste ou maison de presse de donner des fausses informations sur qui que ce soit. ».

Cette déclaration marque un engagement ferme envers l’intégrité journalistique et la responsabilité médiatique, mettant ainsi fin à une ère où la désinformation et la diffamation pouvaient nuire à la réputation des individus sans conséquences.