GRAVES REVELATIONS: La société de Ter sénégalais est détenue à 100% par la SNCF

Nouvelles révélations scandaleuses sur le Ter dont toutes les dépenses afférentes ont coûté au contribuable sénégalais la bagatelle de près de 800 milliards de Fcfa.

En plus de ces investissements initiaux, il nous revient que tout le projet Ter a été réalisé à 95% par des sociétés françaises depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre. Pis, a-t-on appris, la société de TER Sénégalais est détenue à 100% par la France via la SNCF. Oui vous avez bien lu ! Un véritable coup de massue pour le privé sénégalais.

Les trains ont été fabriqués en Alsace par la société Alstom. Il s’agit d’ailleurs de la toute dernière génération de trains plus récents et même plus perfectionnés que ceux qui circulent actuellement en France sur le réseau Ter. C’est donc le top du top du «Made in France» et le projet dans son ensemble qui a couté plus d’un milliard d’euros.

A signaler que l’exploitation du TER confiée à la Seter est un marché public qui postule un appel à concurrence. Or, à ce jour, aucune information n’est fournie au public sénégalais sur les conditions d’octroi d’un tel marché.