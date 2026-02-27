La suppression de l’entrée en 6e officiellement actée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, dans un communiqué daté du 25 février 2026, l’opérationnalisation, dès la session 2026, de la directive gouvernementale portant suppression du concours d’entrée en classe de 6e pour l’année scolaire 2025-2026.

Cette décision, adoptée en Conseil des ministres le 3 octobre 2025, prévoit que l’orientation des élèves vers le collège se fera désormais sur la base du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), dont l’organisation sera maintenue et réaménagée.

Le ministère demande aux autorités académiques de préparer la transition en mettant en place des actions de communication, un dispositif de soutien pédagogique pour les candidats ainsi qu’une évaluation des capacités d’accueil des collèges. Les inspections sont également invitées à anticiper l’organisation des centres d’examen et la mobilisation des enseignants.