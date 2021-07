La vaccination avec Johnson & Johnson lancée

La campagne de vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson a été lancé hier vendredi 23 juillet. “Nous avons reçu 151 200 doses pour nous permettre de reprendre et d’accélérer notre stratégie de vaccination. Ce don des États-Unis est arrivé dans un contexte où les Sénégalais sont venus massivement pour nous réclamer la vaccination et je me réjouis de cette grande prise de conscience nationale qui nous rassure, car la vaccination est l’une des solutions pour stopper cette contamination”, adéclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Sarr,

