L’affaire Kilifeu et Simon confiée au juge du 2e cabinet

Les rappeurs et membres du mouvement Y’en a marre ne sont pas encore sorti de l’ombre. Le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Kilifeu et Simon. Selon nos confrères de Libération Online, le dossier a été confié au juge du deuxième cabinet.

Le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Kilifeu et Simon, dans l’affaire de trafic de faux visas et de passeports. Kilifeu et Simon, qui sont défendus par Maîtres Khoureyssi Ba, Bamba Cissé, Moussa Sarr et Ciré Clédor Ly, seront édifiés sur leur sort dans les prochaines heures.

En attendant, Kilifeu a annoncé, via ses conseils, avoir déposé une plainte, après la diffusion de la vidéo à l’origine de ses déboires.

Pour rappel les rappeurs Simon Kouka et Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, deux membres fondateurs du mouvement Y’en a marre, poursuivis dans une affaire d’escroquerie et de trafic de faux visas et de passeports, seront déférés, ce lundi, au parquet. Ainsi, les limiers ont procédé à l’arrestation de l’Activiste et puis à celle de son pair Simon.