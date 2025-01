Lamb : Zarco bat Gris Bordeaux

Partager Facebook

Le lutteur de Grand-Yoff Zarco a battu Gris Bordeaux dans un combat haletant.

Dans une ambiance électrique, le lutteur de Grand Yoff a démontré toute son habileté et sa stratégie. Plus rapide et tactique, Zarco a pris le dessus sur Gris Bordeaux, surprenant son adversaire par sa maîtrise et son efficacité.

Ce succès éclatant confirme la montée en puissance de ce talentueux lutteur, désormais prêt à rivaliser avec les plus grands.

Avec cette performance, Zarco s’impose comme un sérieux prétendant, marquant un pas important dans sa quête de gloire dans l’arène nationale