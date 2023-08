L’Ambassadeur du Canada visite le PTN du Sénégal à Diamniadio

L’Ambassadeur du Canada au Sénégal, Marie-Geneviève MOUNIER a visité le Parc des Technologies Numériques du Sénégal à Diamniadio accompagnée d’une de ses proches collaboratrices, Madame Aminata Lam MBAYE le mercredi 26 juillet 2023.

Cette délégation diplomatique a été accueillie par le Coordonnateur du PTN, Monsieur Bassirou Abdoul BA, l’équipe communication du PTN et IDOM, la maîtrise d’œuvre du projet.

La visite a débuté par une présentation expliquant en détails le plan architectural du Parc et les différents ouvrages que sont le Datacenter (centre de données), les trois tours de bureaux prêts à l’emploi, le centre d’affaires, le centre d’innovation, le centre BPO/ITO (Business Process Outsourcing, IT Oursourcing), le centre d’études et de recherche, le centre de production audiovisuelle et de contenus digitaux, le centre de gestion du Parc, le centre de formation ainsi que l’aménagement extérieur (pergola solaire, VRD et milliers d’arbres, ….).

A chaque étape de la visite, les explications et les discussions ont porté notamment sur les installations technologiques de dernière génération que le PTN est en train de mettre en œuvre pour être en phase avec l’ascension fulgurante de la révolution numérique et créer des milliers d’emplois.

A l’issue de la visite, Son Excellence, Madame l’Ambassadeur a exprimé solennellement sa satisfaction de découvrir le PTN, de voir son envergure à travers ses composantes et la technologie déployée dans sa construction tout en tenant compte du confort et du bien-être des futurs occupants du Parc. Via le PTN, vitrine africaine du digital à destination du monde entier, Madame l’Ambassadeur est prête à ouvrir des pistes de partenariat entre le Sénégal et le Canada.