Lancement du projet DIRECCT: Le développement numérique

En collaboration avec le secrétariat de l’Organisation des Etats d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique, l’Union européenne a lancé un programme intitulé DIRECCT, d’un budget indicatif global de 15,4 millions d’Euros et en a confié la gestion à Enabel et à l’Agence française de développement (AFD). Le programme vise à améliorer la connectivité et à renforcer la résilience des systèmes d’éducation et de santé à la pandémie de COVID-19 dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ainsi qu’à apporter un soutien accru à la transition numérique des micros, petites et moyennes entreprises.

Les services numériques permettent de réduire l’impact des pandémies et des crises pour les citoyens, les patients, les étudiants et les entreprises. Rester connecté avec les institutions et ses partenaires constitue une riposte efficace pour faire face aux crises. L’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union européenne ont lancé un programme ambitieux. Le programme Direct appuie la connectivité et la numérisation d’acteurs de la santé, de l’éducation et des petites entreprises afin de mieux faire face aux chocs actuels et futurs. Financé par l’UE, il est mis en œuvre conjointement par l’Agence Française de Développement (AFD) et Enabel, l’agence belge de développement. D’un montant de 15,4 millions d’euros, le programme est piloté par l’AFD. La santé, l’éducation et l’économie sont trois piliers fondamentaux de développement et de bien-être. Selon le directeur AFD Dakar, Alexandre Pointier, Direct intervient dans des projets au Sénégal.

Toujours vers les acteurs de la société civile, les projets soutiennent le développement des capacités du secteur privé pour produire des équipements de santé, permettant d’apporter une réponse technique locale et inclusive aux défis de la pandémie. « Les projets interviennent également en appui aux institutions, de plusieurs manières, en renforçant les capacités du ministère de la Santé, notamment en améliorant le système de partage et de collecte des informations, et vers les structures déconcentrées en appuyant les centres de santé de proximité éloignés des centres urbains. Les interventions sont de plusieurs ordres : il s’agit de renforcer la connectivité, notamment auprès des centres de santé de proximité, de développer des services numériques spécifiquement liés à leurs activités et dans tous les secteurs d’intervention, de renforcer les capacités de ces acteurs, notamment au travers de formations adaptées de l’appui.

Directrice Oxfam au Sénégal, Khar Ndiaye déclare : « Le projet piloté par Oxfam intervient en milieu rural, tout particulièrement auprès des organisations gérées par groupements féminins. L’objectif est de mettre en place plusieurs systèmes d’accès aux marchés et de paiement ainsi que les modes de financement, pour permettre à ces groupes de continuer leurs activités. »

DJANGA DIA