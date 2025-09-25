L’ancien ministre Mansour Faye libéré sous contrôle judiciaire

Partager Facebook

L' »ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a été libéré sous contrôle judiciaire.

Il avait été placé sous mandat de dépôt et était visé par de multiples chefs d’accusation : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, ainsi que complicité de ces infractions.

Les poursuites portaient sur de présumées « infractions financières » liées à sa gestion des fonds du Programme de résilience économique et sociale (PRES) alloués à son ministère dans le cadre du Fonds Force Covid-19, pour un montant de 2,7 milliards de Francs CFA.