L’APR mobilise autour de la candidature de Macky Sall à l’ONU

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L’Alliance Pour la république y croit et se mobilise derrière son Leader : Macky SALL. Le compte à rebours est lancé. L’initiative portée par l’Alliance pour la République (APR) franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel de son École du Parti, un cadre présenté comme stratégique pour structurer la réflexion politique et amplifier le rayonnement international de l’ancien président sénégalais, Macky Sall.

Selon un communiqué signé par Amadou Moustapha Gaye, repris par Igfm, l’événement fondateur se tiendra le 18 courant au siège de leur parti. Au cœur de cette rencontre, un cours magistral animé par l’ex Premier Ministre, Me Sidiki Kaba autour d’un thème sans équivoque : « La candidature de Macky Sall : un nouveau souffle pour l’ONU, pour un monde meilleur », en référence à la candidature de leur leader pour le poste de SG de l’Organisation des Nations unies.

Derrière cette initiative, la formation politique mise clairement sur la puissance des réseaux sociaux et l’influence des créateurs de contenu. Le message adressé aux leaders d’opinion et acteurs du digital est direct : devenir les relais d’une vision politique qui se veut internationale et tournée vers la jeunesse. Grosso modo, être des » Anticorps » version Marron Beige. çà promet !

Dans le communiqué, l’APR insiste sur le rôle central des plateformes comme Facebook et TikTok, considérées comme des leviers de diffusion et de mobilisation. L’objectif affiché est de transformer les influenceurs en véritables ambassadeurs d’une candidature qui ambitionne de porter la voix du Sénégal et, au-delà, celle de l’Afrique sur la scène mondiale.

Au-delà de la dimension pédagogique annoncée, le lancement de cette École du Parti apparaît comme une opération politique soigneusement calibrée. Elle vise à structurer un réseau de soutien, à préparer le terrain médiatique et à installer progressivement le débat autour d’une éventuelle candidature internationale de Macky Sall.

Une source interne, nous donne d’ailleurs, de plus amples informations sur la démarche : « en filigrane, le message est clair : nous souhaitons à fédérer, à convaincre et à projeter une image de leadership global de Macky Sall ».

Reste désormais à observer la capacité de cette initiative à mobiliser au-delà du cercle militant et à susciter l’adhésion d’une opinion publique souvent exigeante et attentive aux enjeux de représentation internationale.

Une chose est certaine : avec ce lancement, l’APR ouvre officiellement une nouvelle séquence politique, où communication, influence et diplomatie d’opinion se mêlent dans une stratégie assumée de conquête des esprits.