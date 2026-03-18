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L’Arabie Saoudite va célébrer la fête de l’Aïd El Fitr le vendredi (officiel)

18 mars 2026 Actualité

 

L’Arabie Saoudite, qui procédait ce mercredi à la première observation du croissant lunaire et qui ne l’a pas aperçu, a désigné la journée du jeudi comme dernier jour du Ramadan 2026 et vendredi la date de l’Aïd el fitr (Korité). L’annonce a été faite par la Cour suprême saoudienne, organe habilité à décider du jour du début et de la fin du Ramadan. La journée du vendredi a été désignée 1er jour du mois de Chawwal, puisque demain, jeudi 19 mars, sera le 30e et dernier jour de Ramadan en Arabie Saoudite. Pour rappel, le pays arabe avait débuté le jeûne le mercredi 18 février.

 

 

 

 


 

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