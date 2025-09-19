Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
pape mahawa diouf 2

L’Aser porte plainte contre Pape Mahawa DIOUF

19 septembre 2025 Rewmi.com

Sous la direction de Jean-Michel SENE, l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a signalé avoir engagé une action en justice contre Pape Mahawa DIOUF pour diffamation et propagation de fausses informations.

Cette décision est le résultat des commentaires émis par cet individu lors de l’émission Faram Facce du 17 septembre 2025. Durant cette diffusion, M. DIOUF a déclaré publiquement qu’un détournement de 37 milliards de FCFA serait survenu au sein de l’ASER.

LIRE AUSSI
Stratégie du numérique pour l’Éducation 2025-2029 : L’intelligence artificielle s’invite dans les salles de classe
Le gouvernement lance un emprunt obligataire de 300 milliards FCFA avec une ouverture à la diaspora
Des allégations considérées par l’Aser comme très sérieuses, qui soutient que ces propos nuisent à la réputation et à l’intégrité de l’organisation.


L’ASER, attachée à la transparence et à l’État de droit, a fait appel à la justice par le biais de son avocat. Le but est de donner à M. DIOUF la possibilité de présenter les éléments probants soutenant ses accusations devant les instances judiciaires appropriées.

Tags

Vérifier aussi

550462050 1951118175686618 5939672245807379003 n 1200x675 1

La photo officielle du gouvernement Sonko II

Le mercredi 17 septembre 2025, à l’issue du Conseil des ministres, la photo officielle du …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved