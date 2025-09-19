L’Aser porte plainte contre Pape Mahawa DIOUF

Partager Facebook

Sous la direction de Jean-Michel SENE, l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a signalé avoir engagé une action en justice contre Pape Mahawa DIOUF pour diffamation et propagation de fausses informations.

Cette décision est le résultat des commentaires émis par cet individu lors de l’émission Faram Facce du 17 septembre 2025. Durant cette diffusion, M. DIOUF a déclaré publiquement qu’un détournement de 37 milliards de FCFA serait survenu au sein de l’ASER.

Des allégations considérées par l’Aser comme très sérieuses, qui soutient que ces propos nuisent à la réputation et à l’intégrité de l’organisation.

L’ASER, attachée à la transparence et à l’État de droit, a fait appel à la justice par le biais de son avocat. Le but est de donner à M. DIOUF la possibilité de présenter les éléments probants soutenant ses accusations devant les instances judiciaires appropriées.