Duel entre Lat Diop et Néné Tall: Aliou Sall, dans un dilemme

Lat Diop et Néné Tall: Aliou Sall, dans un dilemme

Golf sud reste l’une des 5 communes les plus stratégiques dans le département de Guédiawaye. Ces Locales seront une occasion pour jauger les troupes. Dès lors, la bataille est âpre entre Lat Diop et Néné F. Tall. Aliou Sall devra faire son choix.

A moins qu’il ait fait son choix, sans le communiquer, Aliou Sall est dans un dilemme. Car il sera obligé de le faire pour apporter son soutien, soit à Lat Diop, actuel Dg de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) ou à Néné Fatoumata Tall, Ministre de la Jeunesse, dans le cadre des élections locales pour la mairie de Golf sud.

Dans le département de Guédiawaye, les candidatures foisonnent. Celles qui retiennent toutes les attentions sont celles de Lat Diop et Néné Fatoumata Tall. Deux candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar. Lat Diop a réussi à tisser sa toile dans le département. Même s’il avait connu quelques bisbilles avec Aliou Sall qui l’avait complètement mis au frigo. Il a fallu le lancement du Bus transit rapide (Brt) pour que ce dernier rebondisse, suite à la main tendue du maire de la ville, Aliou Sall, lui-même. Par ailleurs, il a longtemps nourri son ambition d’être maire de la commune de Golf pour déboulonner Aïda Sow Diawara.

Ce qui lui avait valu des vertes et des pas mûres. De fil en aiguille, avec la crise de leadership qui sévissait dans la commune, il a saisi sa chance. « Il est membre de la mouvance présidentielle. Il est ambitieux et a comme slogan la politique de développement. Même si le Rewmi lui a tendu la main, cela n’a pas émoussé son ancrage dans Bby », avaient déclaré des partisans apéristes. Selon ces jeunes, les élections approchent à grands pas et toutes les formations politiques sont à pied d’œuvre. « La Cojer de Golf sud, face à une sélection naturelle, n’a pas le droit de rester sourde. Le nouvel élan insufflé au niveau de cette localité porte dans une large mesure l’empreinte de Lat Diop », a lâché Omar Coundoul de la Cojer.

S’agissant de Néné Fatoumata Tall, elle peine certes à asseoir une base dans la commune. Nommée Pca à la Lonase au début, puis Ministre, elle a toujours été la protégée d’Aliou Sall qui la nomme « ma fille ». Cette situation augure bien de chaudes empoignades. Car les sages ont décidé d’investir Néné F. Tall pour diriger la commune. « Nous avons décidé d’investir Néné qui est native de cette localité et militante de 1re heure. Elle est notre espoir et travaille aux côtés d’Aliou Sall », avaient laissé entendre les sages. Même son de cloche chez les femmes, via Ndeye Fary Diop.

Quelle sera la position d’Aliou Sall qui sera obligé de déclarer son soutien à l’un ou à l’autre ? Mystère et boule de gomme.