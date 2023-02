LdC : le Borussia Dortmund s’offre Chelsea

Ce mercredi 15 février 2023, le Borussia Dortmund s’est imposé sur la plus petite des marges face à Chelsea à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0). Les Allemands s’en sont remis à un exploit individuel de Karim Adeyemi. Chelsea, malchanceux, peut nourrir de gros regrets.

Quel match ! Ce mercredi 15 février 2023, le Borussia Dortmund a dominé Chelsea à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Allemands, solidaires défensivement, s’en sont remis à un exploit personnel de sa pépite Karim Adeyemi (1-0, 64’).

En manque de confiance en Premier League, Chelsea s’est rassuré en livrant une très solide prestation ce soir (21 tirs, 8 cadrés). Les deux équipes ont livré une partie d’une rare intensité où les Londoniens n’ont pas été payés.

Ils ont d’abord marqué un but hors-jeu par l’intermédiaire du capitaine Thiago Silva (14’) avant de trouver la barre transversale par Joao Felix (38’) et de voir Emre Can sauver son camp sur sa ligne (76’). Des situations chaudes auxquelles il faut ajouter les parades décisives de Kolbe (huit parades). Il s’est notamment envolé sur un coup franc de James (55’) et une frappe d’Enzo Fernandez (90’+4) dans les dernières secondes de la partie.

Le gardien Kolbe héroïque

