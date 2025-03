LDC : Quatre équipes qualifiées pour les quarts de finale

Inter Milan's Marcus Thuram scores 1- 0 during the Uefa Champions League soccer match between Inter and Feyenoord at the San Siro Stadium in Milan, north Italy - Tuesday , March 11 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Spada/LaPresse)

LinkedIn Quatre clubs ont validé ce mardi leur ticket pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Ils seront rejoints mercredi soir par quatre autres pour déterminer le tableau complet. Et voilà les quatre premiers heureux élus ! A l’issue des huitièmes de finale retours disputés ce mardi soir, la moitié des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connues.Il s’agit du PSG, victorieux à Liverpool (1-0, 4-1 t.a.b. après la défaite 0-1 à l’aller au Parc des Princes), du Barça, qui a pris le meilleur sur Benfica (3-1, 1-0), du Bayern Munich, qui a su préserver son avantage du match aller (2-0, 3-0) et, enfin, de l’Inter Milan, plus fort que le Feyenoord Rotterdam (2-1, 2-0).

Ce mercredi, le tableau des quarts sera complété par quatre autres clubs issus des confrontations suivantes : Lille-Dortmund (1-1 à l'aller), Atlético-Real Madrid (1-2), Arsenal-PSV Eindhoven (7-1) et Aston Villa-Bruges (3-1), qui déterminera l'adversaire du PSG.

