©GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/MAXPPP - epa10831240 The UEFA Champions League trophy is on display during the UEFA European Club Football Season Kick-Off event in Monaco, 31 August 2023. The event sees the UEFA Champions League group stage draw, as well as the UEFA Awards ceremony to honour the men and women Player of the Year, the men and women Coaches of the Year, and to present the UEFA President?s Award. EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO (MaxPPP TagID: maxsportsfrtwo760601.jpg) [Photo via MaxPPP]

LDC : Tirage au sort complet des quarts Partager Facebook

Twitter

LinkedIn Au terme de huitièmes de finale aux scénarios très disparates, les huit équipes encore en course se préparent d’ores et déjà à retourner au duel au retour de la trêve internationale. Publicités

Le PSG entretient comme toujours de grands espoirs en cette édition 2023-2024, mais comme cela était attendu, toutes les rencontres s’annoncent disputées à ce stade. La qualification n’a pas été acquise de la même manière pour chacune des équipes encore présente à ce stade des quarts de finale. Aprement disputés, les huitièmes de finale remportés par Arsenal et l’Atlético de Madrid se sont joués jusqu’à la crispante séance de tirs au but. De leurs côtés, le PSG, le Borussia Dortmund, ou encore Manchester City, ont vécu une étape bien moins accrochée contre leurs précédents adversaires. Désormais, la donne est différente, et plusieurs immenses duels se préparent pour le mois d’avril. Les rendez-vous des quarts de finale sont pris Prévus pour être joués les 9, 10, 16, et 17 avril prochains, ces matchs aller-retour s’annoncent des plus serrés. Le PSG espère enfin goûter à nouveau au dernier carré de la compétition au cours d’une saison singulière, mais devra avant cela, passer le cap. Le tirage complet Arsenal – Bayern Munich Atlético de Madrid – Borussia Dortmund Real Madrid – Manchester City Paris Saint-Germain – FC Barcelone Les demi-finales potentielles Vainqueur d’Atlético – Dortmund vs vainqueur PSG – Barcelone Vainqueur d’Arsenal – Bayern vs vainqueur de Real Madrid – Manchester City Partager Facebook

Twitter

LinkedIn