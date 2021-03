Le Bâtonnier menace les avocats

Le bâtonnier est écœuré par les déclarations à outrance des avocats qui se sont constitués dans l’affaire opposant le chef de file de Pastef, Ousmane Sonko à la masseuse, Adji Sarr.

En effet, le bâtonnier, Me Pape Leity Ndiaye rappelait à ses confrères la nécessaire observation des dispositions du règlement intérieur et de tous les textes régissant leurs professions. Mais, il a constaté, pour s’en déplorer que cet avis ne semble pas être entendu en ce qui concerne les communications publiques des avocats. « En effet, depuis cette date, il m’a été signalé plusieurs interventions de confrères, renfermant des violations présumées de l’article 26 du Règlement Intérieur, et probablement de quelques articles du Code déontologie », a fait savoir le bâtonnier. Lequel a désigné des rapporteurs pour enquêter sur ces « transgressions, ce, à des fins disciplinaires ».