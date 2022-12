Le Brésil n’a pas fait dans le détail face à la Corée du Sud pour le compte des 8es de finale du Mondial, ce lundi.

Cette équipe du Brésil est de plus en plus effrayante. La formation entraînée par Tite n’est pas favorite pour rien dans ce Mondial et l’a encore démontré en 8es de finale ce lundi soir, face à l’infortunée Corée du Sud. C’et le jeune prodige madrilène Vinicius Junior qui a ouvert le score pour les Brésiliens d’un bel enroulé du droit suite à un centre fort à ras de terre signé Raphinha, après seulement 7 minutes de jeu. De quoi donner clairement le ton… D’autant que le revenant Neymar permettait au favori auriverde de doubler la mise sur penalty au quart d’heure de jeu, suite à une tentative de dégagement de Woo-young Jung qui touchait Richarlison dans la surface coréenne. Le même Richarlison concluait du gauche au sol une action collective brésilienne à la demi-heure de jeu, pour déjà porter le score à 3-0.