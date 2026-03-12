« Le carfentanil » : Un type de drogue sur le territoire national selon la police nationale

Partager Facebook

Le carfentanil est 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 à 100 000 fois plus puissant que la morphine. C’est ce nouveau type de drogue que la police a découvert sur la plan national. La révélation a été faite ce jeudi lors de la présentation du rapport 2025 de la police nationale.

« Je voudrais appeler l’attention sur une récente saisie opérée par la police nationale, notamment par le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, le 26 février 2026. L’analyse par le laboratoire national d’analyse des drogues de la Police nationale a découvert pour la première fois qu’il s’agit d’un échantillon de carfentanil. Et qui confirme l’apparition sur le territoire national de cet oploïde synthétique, extrêmement dangereux dont la puissance exceptionnelle représente une menace mortelle pour la population », a indiqué Elhadji Baïty Sène, commissaire principal de police.

4.468 personnes ont été interpellées et 582 personnes déférées

En outre, les policiers ont détaillé les principales activités déroulées en 2025. Accordant une place extrêmement importante à la lutte contre la drogue ».A ce titre, 4.468 personnes ont été interpellées et 582 personnes déférées, avec la saisie d’importante quantité de drogue. « Une augmentation a été notée en matière de saisies, plus spécifiquement concernant le chanvre indien, avec 04 tonnes et 688 kg en 2024 contre 05 tonnes et 693 kg en 2025, soit une hausse de 21,43 % », a-t-il soutenu. Il ajoute que « cette hausse a été également notée pour le hashis, avec une saisie de 6,057 kg en 2024 contre 33,24 kg en 2025 ». Par ailleurs, une baisse a été notée dans la saisie de la cocaïne, avec la saisie de 6,457 kg en 2025 contre 25,678 kg en 2024. Selon M. Sène, « cette baisse au niveau de la cocaïne pourrait être expliquée par l’émergence de nouvelles catégories de drogues de synthèse pour lesquelles la police continue de mener une lutte ».

Au-delà de ces chiffres, il a précisé que la police a noté une « hausse critique » de ces drogues de synthèses en milieu urbain. « Durant l’année 2025, 20,22 kg et 4 133 de kepa, 500,5 g de l’ecstasy, 34.344 comprimés tramadol et 400 g de méthamphétamine ont été saisis. Pour les substances psychotropes, 28.013 barbituriques ont été également saisis. On note donc une hausse des drogues émergentes ou transformées, notamment le kusch, le hashish, le synx, l’ecstasy », a-t-il détaillé.

13 792 véhicules et 35 488 mis à la fourrière, 2159 opérations de contrôle effectuées et 276 246 pièces administratives saisies

Sur la sécurité routière, la police n’a pas chomé et des actions ont été menées en 2025. Il faut noter aussi une réduction drastique du nombre d’accident par la présence dissuasive et le contrôle et les sanctions par les surveillance des comportements et le code de la route. Les moto à deux roues avec le port du casque et la fluidité de la circulation dans les axes stratégiques. Durant l’année 2055 une baisse a été notées. « -30 % pour les accidents matériels entre 2024-2025, -27 % pour les accidents corporel et -40%pour le accidents mortels. Ce travail est matérialisé sur le terrain, car la police a mobilisé près d’1 milliards 415 111 Fcfa d’amende forfaitaire, 13 792 véhicules ont été mise en fourrière, 35 488 motos, 2159 opérations de contrôle effectués et 276 246 pièces administratives saisies