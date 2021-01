Le cinéaste Ngaïdo Ba emporté par la Covid

Le cinéaste Ngaïdo Ba est mort. Il est décédé des suites de la maladie à coronavirus, ce dimanche, à l’hôpital Principal de Dakar. Réalisateur de 1972 à 1977 à l’Office de la radio et télévision du Sénégal (Orts) devenu plus tard la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), son riche potentiel en audiovisuel et cinéma l’a définitivement poussé à se lancer dans le septième art.