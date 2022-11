Le COLIDEP marche aussi

La coordination des associations de presse (Cap) va battre le macadam aujourd’hui à partir de 15h sur l’axe Fastef-rond-point jet d’eau. Au même moment, le collectif pour la libération des détenus politiques (COLIDEP) sera en procession sur les allées du Centenaire entre la place de la Nation et le rond-point Bceao. Ces manifestants vont réclamer la libération de plus de 22 détenus politiques et déplorer «le recul démocratique et la dégradation de l’état de droit depuis l’avènement du Président Macky Sall qui a instauré le totalitarisme». Ils seront précédés sur le terrain par les blouses blanches. L’association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal organise une marche aujourd’hui à partir de 10h pour fustiger leurs conditions de travail. La marche est prévue sur l’avenue Cheikh Anta Diop entre l’hôpital Abass Ndao et le ministère de la Santé.

