Le consortium PACE célèbre la Journée mondiale contre le travail des enfants

Alors que la communauté mondiale a célébré la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin, la Fondation Thomson Reuters est fière de faire partie du consortium Partnership Against Child Exploitation (PACE).

Le consortium opère en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Éthiopie, où un nombre important d’enfants travaillent dans certaines des pires formes de travail des enfants. PACE s’appuie sur l’expertise des ONG, des médias, de la recherche et du secteur privé, ainsi que des gouvernements locaux et des communautés, pour enquêter sur les problèmes qui contribuent à la prévalence de l’exploitation des enfants et pour identifier les stratégies les plus efficaces pour prévenir et réduire le fléau.

À ce jour, PACE a formé près de 4 000 adultes et jeunes sur les droits du travail des enfants et a organisé des ateliers sur les compétences commerciales et financières pour plus de 3 400 soignants d’enfants exposés au risque des pires formes de travail des enfants.

La Fondation a mis à profit son expertise en matière de reportage international pour sensibiliser à la question, et le consortium a récemment publié une série d’analyses de la situation du travail des enfants offrant un aperçu détaillé de la vie des enfants qui travaillent.