Le développement durable face aux turbulences économiques mondiales : Harmoniser les politiques pour une compétitivité résiliente

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que le monde traverse une période marquée par des incertitudes économiques croissantes resserrement des financements internationaux, guerres commerciales, et menaces de crises financières la question du développement durable et de l’harmonisation des politiques économiques et monétaires devient plus cruciale que jamais.

Dans ce contexte, les déclarations récentes de Mbagnick Diop, président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), lors de la préparation du *Forum International des Entreprises Francophones (FIEF) 2025 à Abidjan*, résonnent comme un appel à une réflexion stratégique approfondie.

Un contexte mondial instable : entre guerres commerciales et manipulations monétaires*

L’économie mondiale subit des chocs sans précédent. Les tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, ont donné lieu à des *guerres commerciales et des manœuvres monétaires agressives. L’administration Trump 2, dans une stratégie visant à relancer la compétitivité industrielle américaine, envisage une dévaluation contrôlée du dollar*, une mesure qui pourrait avoir des répercussions dramatiques sur les réserves mondiales, notamment celles de la Chine.

En gelant les créances chinoises libellées en dollars* et en menaçant de ne pas honorer ses dettes, Washington prend le risque de déclencher une crise de confiance dans le système financier international. Cette situation rappelle les tensions des années 1970, lorsque Nixon avait suspendu la convertibilité du dollar en or, bouleversant le système de Bretton Woods.

Le développement durable comme antidote à l’instabilité*

Face à ces turbulences, Mbagnick Diop souligne l’importance de *repenser les modèles économiques* en intégrant pleinement les principes du *développement durable*. Dans son interview, il rappelle que :

La compétitivité ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre social et environnemental. Les entreprises doivent innover en s’appuyant sur des chaînes de valeur durables, tout en bénéficiant de politiques monétaires et fiscales harmonisées. »

Cette vision rejoint celle du *GIEC et de l’OCDE, qui alertent régulièrement sur la nécessité d’une **transition écologique juste*, capable de stimuler la croissance tout en réduisant les inégalités.

Stratégies d’harmonisation des politiques économiques

Pour éviter une fragmentation accrue des marchés, plusieurs pistes doivent être explorées :

1. *Renforcer les accords régionaux* :

– L’Afrique, à travers la *Zlecaf (Zone de Libre-Échange Continentale Africaine)*, doit accélérer son intégration économique pour réduire sa dépendance aux chocs extérieurs.

– L’Europe et la Francophonie économique doivent soutenir des mécanismes de *stabilisation monétaire*, comme le Fonds Monétaire Francophone proposé par certains experts.

2. *Diversifier les réserves de change* :

– Les pays émergents doivent réduire leur exposition au dollar en augmentant leurs réserves en *euros, yuans, or et cryptomonnaies souveraines*.

– La Chine et les BRICS travaillent déjà sur des alternatives au *SWIFT*, ce qui pourrait redistribuer les cartes de la finance mondiale.

3. *Encourager les investissements verts* :

– Les *obligations climatiques* et les fonds d’innovation durable doivent être au cœur des stratégies de relance.

– Le Sénégal, avec son *Plan Sénégal Émergent (PSE) Vert*, pourrait servir de modèle en Afrique.

En conclusion : Vers un nouveau Bretton Woods écologique ?**

La situation actuelle exige une refonte des règles économiques internationales. Comme le suggère Mbagnick Diop, le *FIEF 2025* pourrait être l’occasion de proposer un *New Deal Francophone, articulant **compétitivité, durabilité et stabilité financière*.

Si les gouvernements et les institutions financières internationales ne prennent pas des mesures concertées, le risque est grand de voir s’effondrer le fragile équilibre de l’économie mondiale. Le développement durable n’est plus une option, mais une *nécessité stratégique* pour survivre aux prochaines crises.

*Références :*

– Rapport du GIEC sur les impacts économiques du changement climatique (2024)

– Analyse de l’OCDE sur les politiques monétaires post-Covid

– Déclarations du MEDS et du FIEF 2025

– Études de la Banque Mondiale sur la diversification des réserves de change

– Articles du Financial Times et du Economist sur la guerre commerciale sino-américaine