Le discours poignant du Président Bassirou Diomaye Faye devant les entrepreneurs français

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Invité spécial de la Rencontre des Entrepreneurs de France, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé ce matin à Roland Garros un discours fort et inspirant devant les acteurs du secteur privé français et international.

Dans ce haut lieu de performance et de dépassement de soi, le Chef de l’État a salué la distinction accordée au Sénégal et réaffirmé sa volonté de bâtir des partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques, inscrits dans la Vision Sénégal 2050.

Il a mis en avant les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, la lutte contre la corruption, la digitalisation des démarches administratives, ainsi que les multiples opportunités offertes par le Sénégal dans l’énergie, le numérique, l’agro-industrie et les infrastructures.

Porté par la vitalité de sa jeunesse, véritable « homme du match », le Sénégal est déterminé à travailler avec ses partenaires pour « engager ensemble le match de l’avenir, le jouer ensemble et le gagner ensemble ».