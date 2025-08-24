Le Forum civil a un nouveau patron

Une assemblée élective tenue ce dimanche 24 août a marqué un tournant dans la gouvernance du Forum Civil, la filiale sénégalaise de Transparency International. Matar Sall, juriste et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été élu à la tête de l’organisation, succédant ainsi à Birahim Seck, qui quitte la structure après deux mandats.