Le Garde des sceaux détaille les accusations contre Ndéye Saly Diop

Devant les députés réunis ce vendredi à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a pris la parole à la suite de la présentation du rapport de la commission ad hoc sur la levée de l’immunité parlementaire de Ndèye Saly Diop Dieng et Moustapha Diop. Il a exposé les éléments à la base des poursuites judiciaires engagées, principalement en lien avec la gestion du fonds de riposte contre le Covid-19.

Le ministre a d’abord rappelé que les investigations menées s’appuient sur les procès-verbaux d’enquête relatifs au rapport de la Cour des comptes, ainsi qu’une note émanant du procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Ces documents mettent en cause l’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants.

Selon Ousmane Diagne, Ndèye Saly Diop aurait reçu une enveloppe de 150 millions de F CFA dans le cadre de ses fonctions. Or, un audit a révélé que plus de 36 millions de F CFA justifiés dans les dépenses de son ministère l’étaient à l’aide de documents déjà utilisés dans d’autres opérations, notamment celles de la caisse « aides et secours ». Pire, plus de 52 millions de F CFA auraient été attribués à des bénéficiaires présentant des identités similaires, voire identiques, avec parfois des informations douteuses comme des adresses et numéros de pièce d’identité copiés.

Entendu par les enquêteurs, le directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) a confirmé que certains supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs, et qu’une partie des fonds avait été distribuée aux agents du ministère. Il a aussi révélé que des décharges fictives avaient été produites pour couvrir certaines dépenses.

Le ministre a enfin indiqué qu’une information judiciaire était en cours contre les anciens ministres concernés, soulignant des paiements injustifiés, des faux documents, et des détournements présumés de fonds publics.