Mandatory Credit: Photo by Roger Askew/Shutterstock (14297074c) 07 June 2023 Michel Barnier is a French politician and former Brexit negotiator. He served as the European Commission's Head of Task Force for Relations with the United Kingdom from 2019 to 2021. Michel Barnier at Oxford Union, Oxford, UK - 07 Jun 2023/shutterstock_editorial_Michel_Barnier_at_Oxford_Union_14297074c//2401121235

Le Gouvernement de Michel Barnier renversé Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Gouvernement de Michel Barnier, dont fait partie le maire de Valence et ministre de la Sécurité du Quotidien, tombe. Les députés ont adopté à la majorité les potions de censure déposées par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. La première motion a été adoptée à 331 voix pour. « Le premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son Gouvernement » à fait savoir la présidente de l’Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn