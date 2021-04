Le gouvernement face à la presse jeudi

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, ainsi que celui de l’Agriculture et de l’Equipement rural feront face demain à la presse. Cette rencontre entre dans le cadre des conférences de presse bimensuelles du gouvernement qui se tiennent périodiquement au dixième étage du Building administratif du président Mamadou-Dia. Samba Ndiobène Kâ et Moussa Baldé aborderont, entre autres sujets, le bilan de la campagne agricole 2020-2021, la préparation de la campagne agricole 2021-2022 et les programmes d’équité territoriale et sociale. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, sera également de la partie en tant que porte-parole du gouvernement.