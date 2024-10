Le King Fahd Palace dément Madiambal :  » Diomaye ne doit rien à l’hôtel »

Partager Facebook

A la suite d’un post de Madiambal Diagne sur son compte X accusant le Président Diomaye d’accumuler une dette non payée d’une somme de quatre cent vingt et un millions deux cents trente-huit mille trois cents cinquante francs (421 228 350), Le Directeur de l’Hôtel KING FAHD PALACE a sorti une note pour démentir le journaliste et Patron du journal Le Quotidien et rétabli la vérité.

« Suite à une information parue ce mercredi 09 octobre sur les réseaux sociaux, la Direction du King Fahd Palace tient à informer que le séjour du président de la République a été entièrement soldé.

À ce jour, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE ne doit rien à l’hôtel », lit-on sur la note signée par le directeur de l’hôtel, PIERRE MBOW.

Ci-joint la publication de Madiambal Diagne : « Le King Fahd Palace a des difficultés. L’hôtel serait bien soulagé si la Présidence de la République lui règle la facture du 15 juin 2024, d’un montant de quatre cent vingt et un millions deux cents trente-huit mille trois cents cinquante francs (421 228 350) pour le séjour de Bassirou Diomaye Faye et de sa suite après son élection ».