Le maître chanteur et les sextape du sergent-chef

Au rythme où les lettres plaintes pour collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel sur les réseaux sociaux s’amoncellent sur la table de Dame justice, l’on est vraiment tenté de croire que les délinquants du Net ou plutôt les maîtres chanteurs ont trouvé un bon filon pour gagner de l’argent facile.

Imaginez que plus personne n’est à l’abri des délictuels agissements malicieux des malfaiteurs. Et le sergent-chef de l’armée sénégalaise du nom de P. D. Fall en est la parfaite illustration. Celui-ci est pris en tenailles par un maître chanteur non encore identifié.

Qui réclame la somme de 130.000 F Cfa au militaire sous peine de divulguer ses images et vidéos compromettantes sur les réseaux sociaux. Pris de panique, le sous-off de la Grande muette a saisi la Division spéciale de cybersécurité (Dsc).