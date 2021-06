Le mouvement ‘Malaw’ loue les réalisations de Macky

Excellence, les faits sont têtus. Mais les commentaires étant libres, tout le monde sait qu’ils ne sont que l’œuvre d’une infime minorité si elles existent. Nous demeurons déterminés, pour l’intérêt exclusif du peuple souverain, à mener les batailles politiques futures vers lesquelles nous invitent ces deux pelés et trois tondus, Excellence ! Poursuivez votre mission pour le salut de notre pays. Vous êtes dignes de porter la parole, et donc le plaidoyer du Sénégal et de l’Afrique dans le nouvel ordre mondial post Covid19.

Les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge ainsi que toutes les couches de travailleurs de ce pays vous marquent leur reconnaissance. Notre résilience face à cette crise mondiale est incontestablement l’une des meilleures à l’échelle mondiale. Cela grâce à votre vision et à vos orientations politico stratégiques, monsieur le président. Toutes les institutions internationales respectent le Sénégal. Le dernier succès aux eurobonds nous confirment dans cette position. Vous portez le pays parmi les plus respectés de la planète. Sa signature fait foi et inspire considération. Maintenez en conséquence le marqueur à son niveau, Excellence, le volume est bon !

Restez concentré dans vos projets pour l’essor du Sénégal Excellence Monsieur le Président de la République. Ne répondez surtout pas à cette meute qui a choisi de s’activer aux antipodes des intérêts de notre commun vouloir de vie commune. Le peuple est avec vous, déroulez sans jeter le plus petit regard sur ces loups, Excellence, monsieur le président ! Nous vous en conjurons. Le reste, nous restons prêts, le moment venu, à l’assurer !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur national du mouvement (Malaw).