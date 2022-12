Le pape Benoît XVI est décédé

Il aura marqué l’histoire de la chrétienté. Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, s’est éteint ce 31 décembre à l’âge de 95 ans.

Benoît XVI, c’est une vie de prières et d’études, pour un homme, que l’on qualifie d’humble et timide et qui ne désirait pas ardemment arriver au sommet de l’Eglise. Succédant à Jean-Paul II en 2005, il faut le considérer comme un pape conservateur. Retiré dans la lecture et l’écriture depuis son abdication en 2013, le Pape François avait annoncé il y a peu sa maladie et ses prières pour lui.

Le «Teen ager» théologique au Conseil

Né en 1927, fils de gendarme, dans une famille simple et très catholique de Bavière, Joseph Ratzinger a été une figure majeure de l’Eglise du siècle dernier. Ordonné prêtre avec son frère Georg en 1951, il devient docteur en théologie deux ans plus tard et, en 1957, il est autorisé à enseigner la théologie dogmatique. Il est professeur à Freising, Bonn, Münster, Tübingen et enfin Regensburg. Avec lui, disparaît le dernier des souverains pontifes personnellement impliqués dans les travaux du Concile Vatican II. Très jeune et déjà théologien estimé, Joseph Ratzinger avait suivi de près l’assemblée en tant qu’expert du cardinal Frings de Cologne, proche de l’aile réformiste. Il était parmi ceux qui ont fortement critiqué les projets préparatoires préparés par la Curie romaine, balayés ensuite par la décision des évêques. Pour le jeune théologien, les textes «doivent donner des réponses aux questions les plus pressantes et doivent le faire, dans la mesure du possible, non pas en jugeant et en condamnant, mais en utilisant la langue maternelle». Joseph Ratzinger exalte la réforme liturgique à venir et les raisons de son inévitabilité providentielle. Il affirme que pour redécouvrir la vraie nature de la liturgie, il fallait «briser le mur du latin